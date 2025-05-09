Устранены сбои при оплате проезда через QR-код в Баку

Сегодня с 07:42 до 08:26 в системе безналичных платежей возникли сложности при оплате проезда в общественном транспорте через QR-код.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что причиной возникновения сложности послужила техническая проблема в генерации QR-кода.

"В настоящее время проблема устранена, и пассажиры могут оплачивать проезд в общественном транспорте через QR-код",- добавлено в сообщении Агентства.