https://news.day.az/society/1751455.html Устранены сбои при оплате проезда через QR-код в Баку Сегодня с 07:42 до 08:26 в системе безналичных платежей возникли сложности при оплате проезда в общественном транспорте через QR-код. Как передает Day.Az, об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Устранены сбои при оплате проезда через QR-код в Баку
Сегодня с 07:42 до 08:26 в системе безналичных платежей возникли сложности при оплате проезда в общественном транспорте через QR-код.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Было отмечено, что причиной возникновения сложности послужила техническая проблема в генерации QR-кода.
"В настоящее время проблема устранена, и пассажиры могут оплачивать проезд в общественном транспорте через QR-код",- добавлено в сообщении Агентства.
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