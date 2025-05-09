Эксклюзив! Рассказывает очевидец съемок фильма "Отец солдата" из Азербайджана

Художественный фильм "Отец солдата", снятый в 1964 году режиссёром Резо Чхеидзе по сценарию Сулико Жгенти на киностудии "Грузия-фильм", является одним из шедевров мирового кинематографа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Одним из трогательных кадров этой картины является момент, когда главный герой Георгий Махарашвили (Серго Закариадзе), виноградарь из Грузии, ищущий сына, в логове фашистского зверя вдруг словно видит что-то родное - виноградник. Как будто не веря своим глазам, старик нежно, как с дорогим человеком, разговаривает с лозой и поет, и сразу же яростно бросается на танкистов, которые могли уничтожить этот виноградник. Как же здорово Серго Закариадзе сыграл эту роль в фильме и этот эпизод! Впрочем, он ее не сыграл - прожил!

И самое интересное, что очевидец съемок этого эпизода фильма живет ныне в Азербайджане, в городе Губа. Более того, не просто очевидец, а именно в саду ее бабушки, в местности Саласпилс, в 18 км от Риги, был снят этот эпизод. Это 77-летняя Эльмира Мамедова, которая поделилась интересными воспоминаниями.

"В 1964 году в августе мы приехали к бабушке, где каждый год отдыхали. И мы видели, как съемочная группа на протяжении нескольких дней в саду бабушки снимала эпизоды фильма "Отец солдата". Мне тогда было 16 лет. "Виноградник" был создан на картофельном поле, а листья винограда были искусственные, из пластмассы (на грядках картофеля были установлены деревянные стойки - ред.). Я и сама помогала развешивать эти листья, и получается, что была участником съемочного процесса. После съемок эти листья были сняты, мы их собрали и игрались с ними", - отметила Эльмира ханум.

За эти съемки ее бабушке - Ефросие Рудковской даже заплатили 30 рублей, большая в то время сумма, на которую Эльмире и ее 12-летнему брату Вагифу была куплена школьная форма.

Ефросия Рудковская оказалась в Латвии, когда началась Вторая мировая война. Ее семья бежала из Беларуси и обосновалась в Саласпилсе. Здесь они оказались в немецкой оккупации, жили там до и после окончания войны. После войны сюда на службу прибыл Кямал Мамедов, чтобы охранять немецких военнопленных, которых содержали в бывшем печально известном Саласпилсском концлагере. Этот концлагерь, который был создан на оккупированной нацистской Германией территории Латвии (с октября 1941 года до конца лета 1944 года) получил особую "известность" из-за содержания в нём малолетних узников, которых использовали для отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали.

Кямал Байрамов, уроженец Девечинского района (ныне Шабранский) Азербайджана, в конце 1942 года в 20-летнем возрасте добровольцем отправился на фронт. В битве за Кавказ был тяжело ранен под Моздоком. Вылечившись, вновь отправился на фронт. Вновь был несколько раз ранен и снова возвращался в строй, дошел до Берлина. Прошел боевой путь от старшины до старшего лейтенанта, награжден орденами и медалями.

В Саласпилсе и произошла судьбоносная встреча с дочерью Ефросии - Евгенией, работавшей в медпункте, с которой создал семью и в 1946 году вернулся в Азербайджан.

"Мой отец уже потерял родителей и сестру, осталось только два брата. Жизнь была очень тяжелой, жили в однокомнатной квартире, спали на старой кровати, застеленной шинелью", - вспоминает Эльмира ханум.

Кямал Байрамов окончил журналистский факультет Азербайджанского университета, работал в райкоме партии. В семье родилось трое детей - девочка и два мальчика. Кямал и Евгения были счастливы вместе 22 года...

В честь отца Кямала Эльмира ханума назвала своего сына, который и помог в подготовке этого материала. Это тот самый Кямал Мамедов, который, как и дед стал военным, но после тяжелого ДТП у него отказали ноги. Несмотря на тяжелый недуг, он благодаря силе воли и духа включился в паралимпийское движение, и от простого шофера стал генеральным секретарем Национального паралимпийского комитета Азербайджана. Но это уже совсем другая история...