"Севилья" близка к завершению трансфера нападающего "Карабаха"

Переход игрока "Карабаха" Жуниньо Олавио в "Севилью" близок к завершению.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом опубликовала испанская пресса.

Широко освещены переговоры между представителем Андалусии и агдамским клубом. Подчеркнуто, что спортивный директор "Севильи" Виктор Ортон сделал несколько предложений "Карабаху". Однако в статье также говорится, что эти предложения не удовлетворили чемпиона Азербайджана. Отмечается, что трансфер бразильского нападающего обойдется в четыре миллиона евро.

"Севилья" намерена подписать с Жуниньо контракт сроком на три или четыре года. Тот факт, что игрок тоже зочет этого трансфера, вселяет надежду в испанцев. Андалусийцы надеются, что "Карабах" положительно отреагирует на трансфер в ближайшие дни.

Отметим, что, хотя агдамская команда подтвердила факт переговоров, окончательного решения между клубами еще не принято.