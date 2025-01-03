https://news.day.az/sport/1720392.html

Азербайджанский тренер отклонил предложение албанской команды

Руфат Гулиев, получивший предложение стать главным тренером албанской команды "Эрзени" после ухода из албанского "Билиша", принял решение. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, Гулиев отклонил предложение "Эрзени". Он не хотел возвращаться в Албанию ради этой команды. Причиной этого является отсутствие перспективы в "Эрзени".