Жуниньо отказался от предложения в пять миллионов

Бразильский футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо получил предложение от другой команды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бразильский нападающий, который близок к переходу в испанскую "Севилью", стал целью "Фламенго".

Бразильцы хотели заменить Габриэля, который покинул команду и присоединился к "Крузейро" в качестве свободного агента, на Олавио. "Фламенго" был готов заплатить за трансфер Жуниньо больше, чем "Севилья" - 5 миллионов евро. Однако нападающий отказался от возможности вернуться на родину. Он выразил желание продолжить карьеру в Европе, в "Севилье".

Отметим, что переговоры между "Карабахом" и "Севильей" близятся к завершению. Хотя чемпион Азербайджана не принял предложение испанского клуба в размере 3+0,5 млн евро, желание игрока уйти подталкивает стороны к поиску взаимовыгодного решения.