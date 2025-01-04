Возобновляются пассажирские перевозки по маршруту Баку–Балакен–Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 3 января 2025 года возобновляет пассажирские перевозки по маршруту Баку-Балакен-Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно графику движения, поезда спального типа будут отправляться из Баку ежедневно в 23:50 и прибывать в Балакен в 08:10. Поезд, отправляющийся из Балакена в 22:10, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 06:50 утра.

До пандемии поезд ехал из Баку в Балакен примерно за 10 часов.

Пассажирам предлагаются варианты проезда в классах стандарт, стандарт+ и бизнес.

Минимальные цены от Баку до станции Евлах-13,1 AZN по классу стандарт, 17,6 AZN по классу стандарт+, 54,6 AZN по бизнес-классу, от Баку до станций Шеки и Гах, остановка Гейнюк-14,8 AZN по классу стандарт, 23,9 AZN по классу стандарт+, 63,3 AZN по бизнес-классу, от Баку до станции Загатала и остановок Гораган, Гейам, Алиабад составляют 16,4 AZN по классу стандарт, 23,9 AZN по классу стандарт+ и 67,7 AZN по бизнес-классу. Цены в направлении Баку-Балакен-Баку начинаются от 18 AZN по классу стандарт, 27 AZN по стандарт+ и 72 AZN по бизнес-классу.

Пассажиры могут воспользоваться станциями Баку, Баладжары, Евлах, Шеки, Гах, Загатала, Балакен и остановками Гейам, Гейнюк, Гораган, Алиабад. Пассажиры также могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi в поезде во время поездки. Общая пассажировместимость поезда составляет 189 человек в одну сторону. На всех станциях (Шеки, Гах, Загатала, Балакен) проведены ремонтные работы. На территории станций созданы условия для парковки автомобилей.