Массовое ДТП с 40 машинами произошло в Казахстане

Столкновение порядка 40 автомобилей произошло на трассе в Акмолинской области Казахстана из-за метели и плохой видимости. Об этом сообщили в пресс-службе департамента областной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня около 13:30 (12:30 по бакинскому времени) в Акмолинской области на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение, предварительно, около 40 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей, принимаются меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Отмечается, что ранее экстренные службы предупредили граждан о возможном ухудшении погодных условий в регионе, водителям рекомендовали воздержаться от поездок, особенно на загородных трассах.