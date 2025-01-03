https://news.day.az/world/1720343.html На сухопутной границе Грузии с Арменией горит склад с пиротехникой - ВИДЕО Склад с пиротехникой горит на КПП "Баграташен" в Армении - сухопутной границе с Грузией. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян. Как передает Day.Az со ссылкой на kasparov.ru, 3 января в 12:43 в Тавушское отделение Наццентра кризисного управления поступил сигнал о пожаре.
На сухопутной границе Грузии с Арменией горит склад с пиротехникой - ВИДЕО
Склад с пиротехникой горит на КПП "Баграташен" в Армении - сухопутной границе с Грузией. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян.
Как передает Day.Az со ссылкой на kasparov.ru, 3 января в 12:43 в Тавушское отделение Наццентра кризисного управления поступил сигнал о пожаре. На место выехали пять боевых расчетов, водовоз и группа Патрульной службы.
По предварительным данным, горит склад с пиротехникой. Проезд через КПП временно ограничен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре