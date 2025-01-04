Выгодная логистика делает азербайджанский газ все более привлекательным для Европы - взгляд из Украины
С 1 января 2025 года Украина приостановила поставки российского газа в Европу по своей территории. Официальный Киев отказался продлевать действующий с 2019 года пятилетний контракт на транзит. Это можно охарактеризовать как самое громкое событие последних лет на мировом энергетическом рынке. Потому что речь идет о поставках природного газа в часть Европы.
Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном комментарии для АЗЕРТАДЖ заявил украинский экономист, кандидат экономических наук Иван Ус.
По словам эксперта, пик объемов поставок природного газа из России в Европу пришелся на советский период. Затем объемы поставок газа сократились:
"После начавшейся российско-украинской войны объемы поставок газа сократились еще больше. По статистике на конец 2024 года, объем транспортировки российского газа в Европу составил около 30 млрд кубометров. Примерно половина российского экспорта газа в Европу проходила через Украину. А это означало примерно 5-6 млрд долларов годового дохода для России. Украина тоже зарабатывала на транспортировке российского газа. Доход составлял порядка 800 миллионов долларов в год", - добавил украинский эксперт.
По мнению экономиста, европейские страны будут обеспечены природным газом по альтернативным маршрутам.
"Есть "Южный коридор" для снабжения Европы природным газом. Россия поставляет природный газ по Черному морю через Турцию в Болгарию, а затем в страны Европы. Что касается того, что Европа закупает газ за счет альтернативных источников, в первую очередь, скажу, что для Европы есть газ из Азербайджана, Норвегии, США, Катара, Алжира. Существует выгодная логистика для поставок природного газа из этих стран в Европу. После начала войны России против Украины Европа заблаговременно подготовилась к альтернативным газовым маршрутам. Не следует забывать еще об одном факте: после того, как Трамп вступит в должность президента, он потребует от европейских стран закупать больше природного газа у США", - подчеркнул Иван Ус.
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