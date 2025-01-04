Выгодная логистика делает азербайджанский газ все более привлекательным для Европы

С 1 января 2025 года Украина приостановила поставки российского газа в Европу по своей территории. Официальный Киев отказался продлевать действующий с 2019 года пятилетний контракт на транзит. Это можно охарактеризовать как самое громкое событие последних лет на мировом энергетическом рынке. Потому что речь идет о поставках природного газа в часть Европы.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном комментарии для АЗЕРТАДЖ заявил украинский экономист, кандидат экономических наук Иван Ус.

По словам эксперта, пик объемов поставок природного газа из России в Европу пришелся на советский период. Затем объемы поставок газа сократились:

"После начавшейся российско-украинской войны объемы поставок газа сократились еще больше. По статистике на конец 2024 года, объем транспортировки российского газа в Европу составил около 30 млрд кубометров. Примерно половина российского экспорта газа в Европу проходила через Украину. А это означало примерно 5-6 млрд долларов годового дохода для России. Украина тоже зарабатывала на транспортировке российского газа. Доход составлял порядка 800 миллионов долларов в год", - добавил украинский эксперт.

По мнению экономиста, европейские страны будут обеспечены природным газом по альтернативным маршрутам.