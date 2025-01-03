В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую ГАЭС в мире

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) "Фэннин" была введена в полномасштабную эксплуатацию в конце прошлого года в городе Чэндэ провинции Хэбэй, расположенной на севере Китая, сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это крупнейшая подобная электростанция в мире, отмечает оператор China National State Grid.

Установленная мощность "Фэннин" составляет 3,6 млн кВт. Она рассчитана на выработку 6,61 млрд кВт.ч электроэнергии в год.

С момента ввода в эксплуатацию первой части энергоблоков в 2021 году электростанция выработала около 8,62 млрд кВт.ч электроэнергии.

Ожидается, что "Фэннин" позволит экономить 480,8 тыс. тонн условного топлива в угольном эквиваленте и поможет сократить выбросы углекислого газа на 1,2 млн тонн в год, что станет значительным вкладом в достижение целей страны в области энергоэффективности и экологической устойчивости.