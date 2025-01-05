https://news.day.az/sport/1720600.html Экс-игрок «Нефтчи» продолжит карьеру в Румынии Стало известно название новой команды Марка Тамаша, покинувшего азербайджанскую футбольную команду "Нефтчи". Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, что венгерский защитник продолжит карьеру в Румынии. 31-летний футболист подписал контракт с "Сепси", выступающим в чемпионате Румынии.
Экс-игрок «Нефтчи» продолжит карьеру в Румынии
Стало известно название новой команды Марка Тамаша, покинувшего азербайджанскую футбольную команду "Нефтчи".
Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, что венгерский защитник продолжит карьеру в Румынии.
31-летний футболист подписал контракт с "Сепси", выступающим в чемпионате Румынии. По данным румынских СМИ, контракт с Тамашем будет подписан в ближайшие дни.
Отметим, что Марк перешел в "Нефтчи" из "Сепси".
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