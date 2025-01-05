Экс-игрок «Нефтчи» продолжит карьеру в Румынии

Стало известно название новой команды Марка Тамаша, покинувшего азербайджанскую футбольную команду "Нефтчи".

Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, что венгерский защитник продолжит карьеру в Румынии.

31-летний футболист подписал контракт с "Сепси", выступающим в чемпионате Румынии. По данным румынских СМИ, контракт с Тамашем будет подписан в ближайшие дни.

Отметим, что Марк перешел в "Нефтчи" из "Сепси".