Когда завершится расследование катастрофы самолета AZAL?

Окончательный отчет о расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, которое произошло в конце декабря 2024 года, утвердят не позже чем через три года.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

"Расследование авиационного происшествия, произошедшего 25 декабря 2024 года с воздушным судном Embraer E190AR, регистрационный номер 4K-АZ65, находящимся в эксплуатации авиакомпании Azerbaijan Airlines, проводится в соответствии с приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №505. <...> В соответствии с пунктом 32 приказа продолжительность расследования авиационного происшествия с человеческими жертвами с момента создания комиссии до даты утверждения окончательного отчета по результатам расследования авиационного происшествия, как правило, не превышает 36 месяцев, если не потребуется дополнительных исследований", - сообщили в министерстве.

Ранее мы сообщали, в Бразилии начали исследовать "черные ящики" упавшего самолета AZAL.