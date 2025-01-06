Leonardo готова поддержать растущие потребности Центральной Азии в области безопасности и обороны

Итальянская аэрокосмическая и оборонная компания Leonardo рассматривает Центральную Азию как ключевой регион для расширения своих инновационных решений в сфере аэрокосмической промышленности, обороны и безопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил вице-президент Leonardo по развитию международного бизнеса в Северо-Восточной Азии, Океании, Центральной Азии и Индии Анджело Чеккини, передает Day.Az.

"Коммерческое присутствие Leonardo в Центральной Азии уже включает широкий спектр технологий и их применения, что создает прочную основу для будущего роста компании в регионе", - отметил он.

Предложения Leonardo в Центральной Азии охватывают широкий спектр передовых технологий, включая вертолеты, решения для морской обороны, спутниковые услуги (как гражданского, так и военного назначения), боевые и учебные самолеты, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам вице-президента, эти решения подчеркивают стремление Leonardo удовлетворять меняющиеся потребности региона.

"В ответ на растущие потребности региона и с использованием своих передовых технологий в аэрокосмической отрасли, обороне и безопасности, Leonardo готова предложить свой опыт для модернизации вооруженных сил", - подчеркнул Чеккини. Модернизация охватывает винтокрылые и стационарные самолеты, радиолокационные системы, БПЛА и решения для обеспечения безопасности границ.

Вице-президент также отметил важность решений Leonardo для обеспечения безопасности границ, указав, что они "разработаны для интеграции в сетецентрическую архитектуру, обеспечивающую полную ситуационную осведомленность и контроль в воздушном, наземном и морском пространствах".

Кроме того, компания придает большое значение кибербезопасности, предлагая передовые решения для защиты правительств и критически важной инфраструктуры от все более сложных угроз. Чеккини подчеркнул, что кибербезопасность стала необходимостью: "Наши решения обеспечивают защиту и устойчивость к кибератакам, гарантируя безопасность конфиденциальных данных и операций".

Leonardo также активно инвестирует в программы обучения для специалистов в области обороны и кибербезопасности. "Специализированные программы обучения в этих областях имеют огромное значение, - отметил Чеккини. - Они позволяют заказчикам и конечным пользователям максимально эффективно использовать новое оборудование и внедрять лучшие практики в операционные процессы".

Стратегическая роль Центральной Азии как географического моста между Азией и Европой, ее богатые энергетические ресурсы и влияние на региональную стабильность и международную безопасность делают этот регион центром внимания компании Leonardo.

Чеккини пояснил, что вместо того, чтобы ориентироваться на краткосрочные бизнес-возможности в рамках стандартной модели "клиент-поставщик", компания стремится к установлению долгосрочных отношений с партнёрскими странами, предлагая индивидуальные решения, специально разработанные для удовлетворения конкретных потребностей каждой страны. При этом гарантируется необходимый уровень независимости в использовании систем, при полном соблюдении суверенитета в вопросах управления данными и информацией.

Сила компании Leonardo заключается не только в высоких технологических стандартах ее портфеля, но и в способности предоставлять модульные и масштабируемые решения, которые могут быть постепенно реализованы и интегрированы для обеспечения высокой операционной эффективности. Это позволяет создавать долгосрочные решения, развивающиеся в соответствии с меняющимися потребностями региона. По словам Чеккини, этот подход является ключевым для позиционирования компании как надежного партнёра в укреплении инфраструктуры обороны и безопасности региона, способствующего его долгосрочному росту и стабильности.

"Благодаря своим передовым технологиям Leonardo стремится продолжать вносить свой вклад в поддержку стран Центральной Азии, помогая укреплять инфраструктуру безопасности и создавая условия для долгосрочного мира и стабильности", - добавил Чеккини.