https://news.day.az/world/1720730.html ХАМАС одобрил список заложников для обмена - СМИ Палестинское движение ХАМАС одобрило список заложников, которые удерживаются боевиками на территории сектора Газа, для обмена в рамках сделки с Израилем о прекращении огня в анклаве. Как передает Day.Az, об этом сообщили в информационном агентстве Reuters.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в информационном агентстве Reuters.
ХАМАС одобрил список заложников для обмена - СМИ
Палестинское движение ХАМАС одобрило список заложников, которые удерживаются боевиками на территории сектора Газа, для обмена в рамках сделки с Израилем о прекращении огня в анклаве.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в информационном агентстве Reuters.
"ХАМАС одобрило список 34 заложников, предоставленный Израилем, для обмена в рамках возможного соглашения", - сообщил в беседе с журналистами неназванный чиновник ХАМАС.
Он добавил, что любая сделка между движением и еврейским государством зависит от достижения соглашения о выводе ЦАХАЛ из сектора Газа и постоянного прекращения огня.
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