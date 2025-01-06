ХАМАС одобрил список заложников для обмена

Палестинское движение ХАМАС одобрило список заложников, которые удерживаются боевиками на территории сектора Газа, для обмена в рамках сделки с Израилем о прекращении огня в анклаве.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в информационном агентстве Reuters.



"ХАМАС одобрило список 34 заложников, предоставленный Израилем, для обмена в рамках возможного соглашения", - сообщил в беседе с журналистами неназванный чиновник ХАМАС.

Он добавил, что любая сделка между движением и еврейским государством зависит от достижения соглашения о выводе ЦАХАЛ из сектора Газа и постоянного прекращения огня.