Президент Ильхам Алиев встретился с членами семей погибших в авиакатастрофе членов экипажа и выжившими бортпроводниками

6 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с членами семей погибших членов экипажа пассажирского самолета типа "Embraer 190", потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный, принадлежащего Закрытому акционерному обществу "Азербайджанские авиалинии", а также с выжившими в авиакатастрофе бортпроводниками.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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