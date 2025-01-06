https://news.day.az/officialchronicle/1720786.html Президент Ильхам Алиев встретился с членами семей погибших в авиакатастрофе членов экипажа и выжившими бортпроводниками 6 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с членами семей погибших членов экипажа пассажирского самолета типа "Embraer 190", потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный, принадлежащего Закрытому акционерному обществу "Азербайджанские авиалинии", а также с выжившими в авиакатастрофе бортпроводниками.
Президент Ильхам Алиев встретился с членами семей погибших в авиакатастрофе членов экипажа и выжившими бортпроводниками
6 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с членами семей погибших членов экипажа пассажирского самолета типа "Embraer 190", потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный, принадлежащего Закрытому акционерному обществу "Азербайджанские авиалинии", а также с выжившими в авиакатастрофе бортпроводниками.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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