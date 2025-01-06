Аэропорт Манчестера приостановил все рейсы

Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада.

Как сообщает Day.Az, аэропорт Манчестера приостановил работу своих взлетно-посадочных полос из-за сильного снегопада. Об этом стало известно из сообщения авиагавани в социальной сети X.

"Наши взлетно-посадочные полосы временно закрыты из-за сильного снегопада, пока наши команды усердно работают над их очисткой," - говорится в заявлении аэропорта.

Ранее метеорологическая служба Великобритании объявила "желтый" уровень погодной опасности в связи с снегопадом и гололедицей, который охватил большую часть страны.

Кроме того, международный аэропорт Лидс-Брадфорд предупредил об ожидаемых перебоях в авиасообщении из-за непогоды.

По информации телеканала Sky News, несколько британских аэропортов были вынуждены закрывать полосы из-за интенсивного снегопада. Многие рейсы были задержаны или перенаправлены. В воскресенье в некоторых регионах страны выпало более 10 сантиметров снега.