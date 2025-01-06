В Азербайджане устранены сотни пожаров

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана опубликовало отчёт о спасательных операциях, проведённых в нерабочие праздничные дни на основе обращений, поступивших на горячую линию 112.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в результате проведённых аварийно-спасательных мероприятий было устранено 252 пожара, оказана помощь 25 гражданам, находившимся в беспомощном состоянии, а также решены шесть инцидентов с дорожно-транспортными происшествиями. Благодаря оперативному вмешательству, все пожары были успешно ликвидированы.

За время праздников спасены 28 человек, среди которых пятеро - несовершеннолетние. Трое пострадали, а также было найдено и передано соответствующим властям 10 тел погибших.