https://news.day.az/world/1720776.html В Вашингтоне введен режим ЧС - ВИДЕО Власти Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с надвигающейся снежной бурей. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в офисе мэра американской столицы Мюриэль Боузер. Режим ЧС был объявлен в воскресенье, 5 января, и будет действовать до 7 января включительно.
В Вашингтоне введен режим ЧС - ВИДЕО
Власти Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с надвигающейся снежной бурей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в офисе мэра американской столицы Мюриэль Боузер.
Режим ЧС был объявлен в воскресенье, 5 января, и будет действовать до 7 января включительно. Местные власти призвали владельцев машин убрать транспортные средства, если они припаркованы по маршрутам движения экстренных служб, пригрозив принудительной эвакуацией.
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