В Вашингтоне введен режим ЧС

Власти Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с надвигающейся снежной бурей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в офисе мэра американской столицы Мюриэль Боузер.

Режим ЧС был объявлен в воскресенье, 5 января, и будет действовать до 7 января включительно. Местные власти призвали владельцев машин убрать транспортные средства, если они припаркованы по маршрутам движения экстренных служб, пригрозив принудительной эвакуацией.

Ранее мы сообщали, что сильный снегопад и мороз накрыли Испанию.