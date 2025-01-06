Азербайджанский флаг заметили во всемирно известном сериале

Во втором сезоне всемирно известного сериала "Игра в кальмара" показали флаг Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, после успеха первого сезона, южнокорейский сериал Squid Game наконец-то вернулся с долгожданным вторым сезоном на платформе Netflix. История о людях, готовых поставить свою жизнь на кон ради огромного денежного приза, была с нетерпением ожидаема зрителями как в Азербайджане, так и по всему миру.

Четвертый эпизод шоу включает сцены, которые разворачиваются на локации, напоминающей школьный двор. В этом эпизоде участники проходят новое смертельно опасное испытание, в котором у них есть всего пять минут, чтобы справиться с пятью популярными мини-играми среди детей в Корее.

Локация украшена небольшими флагами разных стран, среди которых можно увидеть и государственный флаг Азербайджанской Республики.