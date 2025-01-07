Скончался экс-лидер французской партии Жан-Мари Ле Пен

Экс-глава французской политической партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на семью политика.

Политик находился в медицинском учреждении в Гарше (департамент О-де-Сен), куда был госпитализирован несколько недель назад.

Ле Пен возглавлял "Национальный фронт" с 1972 по 2011 год. Его дочь, Марин Ле Пен, нынешний лидер парламентской фракции "Национального объединения", в день его смерти находилась на Майотте, где стала участником морского инцидента во время своей поездки.