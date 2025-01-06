Кто в Азербайджане не может заниматься педагогической деятельностью?

В последние годы научно-педагогическая деятельность в Азербайджане приобрела большую популярность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, многие люди, помимо основной работы, активно занимаются преподаванием в университетах или пишут диссертации. Работодатели при рассмотрении кандидатов часто обращают внимание на наличие ученых степеней.

Однако растущий интерес к научно-педагогической сфере также порождает определенные проблемы. Например, некоторые совмещают преподавание с основной работой, получая двойную зарплату, в то время как многие высококвалифицированные ученые и специалисты остаются без работы, что вызывает недовольство.

По закону педагогическая деятельность считается вторичной занятостью, и ее может вести практически любой человек, однако существуют исключения.

Юрист Рагим Абыев отметил, что законодательство запрещает некоторым категориям граждан заниматься педагогической деятельностью.

"Так, лица, имеющие определенные заболевания, не могут работать в сфере образования. Также в этот список входят люди, совершившие тяжкие преступления, признанные недееспособными, а также те, в отношении которых вынесено решение о принудительном лечении", - пояснил юрист.

Кроме того, как добавил Абыев, преподавать не могут те, кто был осужден за преступления против детей, а также учителя, уволенные за нарушение этических норм - запрет для них действует в течение года.

Согласно постановлениям Кабинета министров Азербайджана, существуют 34 заболевания, которые препятствуют педагогической деятельности. Эти заболевания классифицируются по Международной классификации болезней (МКБ-10).

Таким образом, несмотря на популярность и престиж научно-педагогической карьеры, она накладывает значительные ограничения. Прежде чем выбрать этот путь, важно трезво оценить свои возможности и состояние здоровья.