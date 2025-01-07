https://news.day.az/world/1721163.html В Грузии ответили на провокации Макрона Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал власти Франции к проведению новых выборов как способ преодоления политического кризиса. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В Грузии ответили на провокации Макрона
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал власти Франции к проведению новых выборов как способ преодоления политического кризиса.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела Франции, но с учетом того, что 61% французов поддерживают отставку президента [Эмманюэля] Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могли бы стать хорошим решением для выхода из политического кризиса", - написал Папуашвили в X.
Ранее мы сообщали, что в правительстве Грузии посмеялись над Европой.
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