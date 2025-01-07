В Грузии ответили на провокации Макрона

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал власти Франции к проведению новых выборов как способ преодоления политического кризиса.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела Франции, но с учетом того, что 61% французов поддерживают отставку президента [Эмманюэля] Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могли бы стать хорошим решением для выхода из политического кризиса", - написал Папуашвили в X.

Ранее мы сообщали, что в правительстве Грузии посмеялись над Европой.