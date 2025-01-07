Есть ли в Азербайджане зараженные метапневмовирусом?

Последние данные указывают на распространение метапневмовируса (hMPV) из Китая в Казахстан и Кыргызстан. Этот вирус поражает дыхательные пути и передается воздушно-капельным путем. Особую опасность он представляет для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Как передает Day.Az, метапневмовирус имеет сезонный характер и проявляется симптомами, похожими на грипп.

Что касается ситуации в Азербайджане, в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что случаев заражения этим вирусом в стране не зафиксировано.