https://news.day.az/society/1721088.html Есть ли в Азербайджане зараженные метапневмовирусом? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Последние данные указывают на распространение метапневмовируса (hMPV) из Китая в Казахстан и Кыргызстан. Этот вирус поражает дыхательные пути и передается воздушно-капельным путем. Особую опасность он представляет для детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Есть ли в Азербайджане зараженные метапневмовирусом? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Последние данные указывают на распространение метапневмовируса (hMPV) из Китая в Казахстан и Кыргызстан. Этот вирус поражает дыхательные пути и передается воздушно-капельным путем. Особую опасность он представляет для детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Как передает Day.Az, метапневмовирус имеет сезонный характер и проявляется симптомами, похожими на грипп.
Что касается ситуации в Азербайджане, в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что случаев заражения этим вирусом в стране не зафиксировано.
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