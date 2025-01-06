https://news.day.az/sport/1720858.html

"Абшерон" расстался с двумя баскетболистами

В трансферное окно "Абшерон" расстался с двумя местными баскетболистами. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Расторгнуты контракты с выступавшим за команду с прошлого сезона Наджафом Бабаевым и членом национальной сборной в младшей возрастной группе Гусейном Мамедовым.