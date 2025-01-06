https://news.day.az/sport/1720858.html "Абшерон" расстался с двумя баскетболистами В трансферное окно "Абшерон" расстался с двумя местными баскетболистами. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Расторгнуты контракты с выступавшим за команду с прошлого сезона Наджафом Бабаевым и членом национальной сборной в младшей возрастной группе Гусейном Мамедовым.
"Абшерон" расстался с двумя баскетболистами
В трансферное окно "Абшерон" расстался с двумя местными баскетболистами.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Расторгнуты контракты с выступавшим за команду с прошлого сезона Наджафом Бабаевым и членом национальной сборной в младшей возрастной группе Гусейном Мамедовым.
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