Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена сообщества. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бразилии, которая 1 января стала председателем объединения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Бразилии объявляет сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена", - проинформировала пресс-служба ведомства.

В заявлении также отмечается, что кандидатура Индонезии "получила одобрение лидеров [стран] сообщества" еще на саммите в Йоханнесбурге в ЮАР в августе 2023 года. "Бразилия поздравляет правительство Индонезии со вступлением в БРИКС. Обладая самым большим населением и крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, Индонезия выступает за реформу институтов глобального управления вместе с другими членами сообщества и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге", - говорится в документе.