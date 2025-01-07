Хидаят Гейдаров и Ричард Траутман возглавили рейтинг Международной федерации дзюдо

Олимпийский чемпион Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) и главный тренер сборной Ричард Траутман возглавляют рейтинг в опросе, организованном Международной федерацией дзюдо (IJF).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт IJF, Гейдаров, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в Париже, занимает второе место в номинации "Дзюдоист года". Другой олимпийский чемпион из Азербайджана, Зелим Коцоев (100 кг), находится на шестой позиции среди семи спортсменов.

Ричард Траутман, главный тренер сборной, возглавляет голосование за звание "Тренер года".

Юный дзюдоист Нихад Мамишов (55 кг), который стал победителем чемпионата мира в Перу в прошлом году, лидирует в номинации "Звезда года".

Кроме того, проект Федерации дзюдо Азербайджана "Адаптивное дзюдо для детей" возглавляет категорию "Дзюдо для детей".

Успешные приемы Зелима Цкаева (81 кг) и Турана Байрамова (60 кг) занимают 10-е и 14-е места среди 20 участников в опросе на звание "Иппон года".

Голосование завершится 10 января. Лучшие дзюдоисты мира 2024 года будут награждены на турнире "Большой шлем" в Париже 1-2 февраля.