https://news.day.az/officialchronicle/1720925.html Ханс Генри Клюге выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью и ранением людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря прошлого года близ Актау. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Ханс Генри Клюге выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью и ранением людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря прошлого года близ Актау.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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