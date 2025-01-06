Ханс Генри Клюге выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Генри Клюге направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью и ранением людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря прошлого года близ Актау.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

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