В Венесуэле заявили о подготовке покушения на вице-президента страны

Аргентинский жандарм Науэль Агустин Гальо планировал покушение на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, однако был задержан. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гальо во время допроса заявил, что приехал в Венесуэлу для встречи с возлюбленной. Мадуро назвал это ложью и отметил, что у задержанного есть жена в Аргентине.

"Я осуждаю причастность правительства Аргентины к насильственным планам покушения на мир в Венесуэле", - подчеркнул президент Венесуэлы.