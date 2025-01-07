https://news.day.az/world/1721018.html В Венесуэле заявили о подготовке покушения на вице-президента страны Аргентинский жандарм Науэль Агустин Гальо планировал покушение на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, однако был задержан. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В Венесуэле заявили о подготовке покушения на вице-президента страны
Аргентинский жандарм Науэль Агустин Гальо планировал покушение на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, однако был задержан. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Гальо во время допроса заявил, что приехал в Венесуэлу для встречи с возлюбленной. Мадуро назвал это ложью и отметил, что у задержанного есть жена в Аргентине.
"Я осуждаю причастность правительства Аргентины к насильственным планам покушения на мир в Венесуэле", - подчеркнул президент Венесуэлы.
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