Театр Flamenco Live представил премьеру спектакля-фламенко "Мастер и Маргарита" в Баку

Театр национального танца Испании Flamenco Live представил в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли премьеру спектакля-фламенко "Мастер и Маргарита" по мотивам романа Михаила Булгакова, сообщает Day.Az.

Фламенко - танец испанских цыган, страсти и огня. С помощью этого танца можно показать страсть, грусть, печаль, любовь, где сплетаются воедино голос и музыка, создавая мощный образ на сцене, сражающий наповал своей энергетикой, заставляющий зрителя неотрывно следить за происходящим.

Музыка каблуков и кастаньет, чарующие движения рук, взмахи веера... Артисты театра Flamenco Live перенесли зрителей в этот вечер на побережье жаркой Андалусии. Никто раньше не решался перенести русскую классику в мир фламенко. Но бессмертное произведение Михаила Афанасьевича Булгакова "Мастер и Маргарита" через пластику танца, выразительность музыки и энергию фламенко раскрыло всю гениальность и глубину романа, символику и аллегоричность этой великой истории.

Flamenco Live - это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко. Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется Puro Flamenco - чистое подлинное фламенко во всём его многообразии.

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