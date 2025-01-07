Сколько пользователей стали жертвами хакеров в прошлом году?

В прошлом году жертвами хакеров стали до 3800 пользователей в Азербайджане.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджана, жертвами хакерских атак становятся граждане, не соблюдающие правила информационной безопасности и личной кибергигиены при использовании интернета.

"Несмотря на реализованный "Проект кибергигиены" для сотрудников государственных учреждений, поощрение внедрения "Инструкции по обеспечению информационной безопасности", а также другие просветительские мероприятия, в течение прошлого года 134 сотрудника 32 государственных учреждений, не соблюдая правила кибергигиены, стали жертвами хакерских атак.

Статистика граждан, ставших жертвами хакерских атак, была зарегистрирована ГСССИБ, после того как они, став жертвами, помимо личных данных на своих компьютерах, также подвергли риску аутентификационные данные (логины, пароли) и личные данные, связанные с электронными услугами государственных органов, которые они использовали.

Так, в течение 2024 года общее количество просочившихся от граждан к хакерам частных аккаунтов государственных электронных услуг составило 3798. Соответствующие госорганы были проинформированы о случаях заражения, выявленных ГСССИБ в течение отчетного периода, были предприняты необходимые шаги для устранения осложнений, а также меры по проверке на месте в ряде учреждений.

ГСССИБ в целях организации надежной защиты от нарастающих киберугроз и усиления личной кибергигиены рекомендует государственным учреждениям подключаться к централизованной антивирусной системе, гражданам в индивидуальном порядке пользоваться антивирусами, в том числе не переходить по подозрительным ссылкам, для защиты от кибератак, а информацию о поддельных доменах отправлять на платформу blacklist.gov.az", - говорится в сообщении Госслужбы.