Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Представляя себя "борцом за справедливость" Мухаммед Мирзали, бежавший во Францию и укрывшийся там, как всегда, в своем амплуа. То есть он довел ложь, клевету и мошенничество до такой степени, что выражение "примитивность" уже производит впечатление верхней крайности.

Он снова обвиняет Азербайджан и как какаду повторяет, что нападение на него в Нанте в марте 2021 года якобы было "организовано официальным Баку".

Но для обвинений, которые производят эффект маразма, нет никаких доказательств и фактов, способных придать минимальную логику.

Точно так же, как и все обвинения М.Мирзали в адрес Азербайджана до сих пор.

Его заявления, как всегда, беспочвенны. Мирзали публикует некоторые фотографии, пытаясь представить их как неопровержимые доказательства. На этот раз он также утверждает, что на одной из фотографий изображен один из нападавших. Но если вникнуть в дело глубже, то станет ясно, что эти снимки - всего лишь очередная постановка. Здесь нет реальных доказательств того, что происшествие "связано" с официальным Баку. Абсурдно представлять в качестве "доказательства" фотографии, сделанные по-дружески с азербайджанскими официальными лицами. Такая "логика" может подойти только для театральных постановок, но не для серьезных расследований.

Мирзали активно критикует французскую систему правосудия, утверждая, что якобы она функционирует под дипломатическим давлением. "Общественный активист" подчеркивает, что "доказательства" объективно не изучаются и требует передачи дела в Париж. На первый взгляд эти заявления могут показаться впечатляющими, но на самом деле, что стоит за этими словами? Цель Мирзали очевидна: выставить себя жертвой, завоевать сочувствие и вернуть свое имя в центр внимания. Возможно, он даже нацелен на получение новых грантов.

"Следствие во Франции меняет направление каждый день из-за дипломатического давления. Французское правосудие, называющее себя независимым, похоже, потеряло независимость в этом деле. Дипломатические отношения способны влиять на ход дела, и это демонстрирует, насколько уязвимо правосудие. Наблюдать за этим действительно больно. Я уже уверен, что справедливость не восторжествует. Я почти уверен, что французское правосудие не будет расследовать это дело по справедливости. Либо дело должно быть пересмотрено с учетом всех моих доказательств и принято справедливое решение, либо оно должно быть полностью закрыто. Для моей безопасности и безопасности моей семьи определенно должен быть достигнут справедливый результат. Я категорически не согласен с процессом следствия, проведенным судом города Ренн. Я требую, чтобы следствие было передано в Республиканскую прокуратуру Парижа, чтобы все мои доказательства были пересмотрены. Я категорически против того, чтобы слушания проходили в городе Ренн в дату, которая еще не определена", - категорично заявляет Мирзали.

Он недоволен следствием в Ренне и требует переноса дела в Париж. Но его критика французской системы правосудия - это попытка оправдать отсутствие реальных доказательств. Его "доказательства" состоят только из заявлений, и подкреплены эмоциональными высказываниями, а не юридическими фактами. Это и является его основной проблемой: неподтвержденные слова - остаются просто словами.

Мухаммед Мирзали утверждает, что его жизни и жизни его семьи угрожает опасность. Но вместо того, чтобы представлять убедительные факты, он по-прежнему продолжает демонстрировать размытые изображения и драматические заявления. Это не способ добиться справедливости, а скорее попытка сохранить интерес к собственной персоне.

Что еще более абсурдно, так это его обвинения в адрес Франции. Страна, которая дала ему убежище, теперь превратила его в мишень для нападений. Французская полиция оперативно расследовала инцидент в 2021 году, но, похоже, для Мирзали любой результат, в котором Азербайджану не было предъявлено обвинение, неприемлем. Он намеренно игнорирует объективные процессы и предпочитает обвинять систему, которая дала ему шанс на новую жизнь.

Что мы видим в результате? Человек, который строит свои обвинения на вероятностях и эмоциях, пытается дискредитировать как Азербайджан, так и французское правосудие. За его громкими словами и пафосом скрывается отсутствие конкретности и доказательств. Мирзали явно предпочитает роль "жертвы" - эта роль удобна, приносит славу и финансовую поддержку. Но справедливость требует реальных фактов, а не громких заявлений. Но этих фактов, как бы они ни исследовались, у него нет.

Утверждение Мухаммеда Мирзали о том, что "угрозы исходят из Баку", на самом деле, кажется лишь одной из его отчаянных попыток оставаться в центре внимания СМИ. Если такие угрозы действительно существуют, где документы, подтверждающие их? Где сообщения, официальные обращения, мнения экспертов или международная реакция? Риторика, лишенная доказательств, - это пустой шум, а политическая публицистика, не основанная на доказательствах, - это просто театральная постановка.

Особенно удивительно, что Мирзали придает большое значение статье в местной газете и представляет ее содержание как прямую угрозу. Если верить его логике, каждая напечатанная мысль становится потенциальным преступлением. Но где правовые последствия, которые доказывают связь этой публикации с нападением? Где факты, которые могут лечь в основу судебного дела? Вместо ответов Мирзали предлагает аудитории громкие заявления и забывает, что французское правосудие работает с фактами, а не с предположениями.

Его утверждение о том, что "справедливость не восторжествует, кажется ироничным, особенно на фоне его активной кампании в социальных сетях. Мирзали не устает демонстрировать свое разочарование, но вместо реального сотрудничества с правоохранительными органами предпочитает устраивать публичные спектакли, ориентированные на внешнюю аудиторию. Это попытка давления посредством эмоциональных манипуляций, а не диалога с законом.

Требование переноса следствия из Ренна в Париж - еще один пример такой тактики. Мирзали создает иллюзию несправедливости, чтобы оправдать отсутствие реальных доказательств. В то время как французская судебная система известна своей независимостью и строгими стандартами. Когда выдвинутые против нее обвинения лишены конкретных доказательств, они не только неубедительны, но и выглядят как очередная пиар-попытка дискредитировать органы правосудия.

На самом деле правда о Мирзали очевидна: его обвинения пусты и не имеют никаких доказательств. Каждое его выступление, каждое заявление - это попытка удержать себя в центре внимания, представление и театральная постановка. Но справедливость достигается только доказательствами, а не громкими заявлениями. И этого в его истории не хватает.

Исходя из логики Мухаммеда Мирзали, любой, кто скептически относится к его словам, автоматически становится "агентом" Азербайджана. Эта тактика, безусловно, может быть выгодна для создания привлекательных заголовков, но она не способствует поиску истины. Напротив, такой подход подрывает доверие даже тех, кто готов его искренне поддержать.

Проблема Мирзали не в отсутствии платформы для выражения мнения, а в его неспособности предоставить объективные доказательства. Обвинения, выдвинутые им как против Азербайджана, так и против Франции, во многом выглядят постановочными и служат единственной цели - удержать внимание аудитории.

Пока Мирзали продолжает играть на эмоциях, система правосудия неизбежно будет требовать доказательств. И время показывает, что у него нет таких доказательств.

Его история уже превратилась в фарс, в котором правда все больше теряется в водовороте манипуляций, намеков и громких заголовков. Однако истина, как правило, рано или поздно выходит на поверхность, и несмотря на попытки Мирзали представить себя "героем", он снова доказал, что в памяти людей он останется лишь примитивным образом, состоящим из пустых слов, не сумевшим доказать ни одно из своих обвинений, безответственным и лишённым каких-либо моральных ориентиров человеком.