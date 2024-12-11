Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

В мире, где громкие лозунги о свободе и демократии должны, казалось бы, освещать путь человечеству, Америка под руководством Джо Байдена выстраивает зловещий театр абсурда. Вместо того чтобы быть примером для подражания, США становятся ареной, где семейные связи, цинизм и моральное банкротство торжествуют над справедливостью и честностью.

Американская демократия, провозглашающая себя маяком свободы и прав человека, сегодня всё больше напоминает театр абсурда. Байденовская администрация, цинично извращая принципы, которые навязывает остальному миру, поднимает на пьедестал тех, кто удобен ей самой, игнорируя гнилую суть собственного политического устройства. Десятки миллиардов долларов бесследно исчезают в Пентагоне, но никто не ищет виновных, расследования проваливаются в бюрократическую трясину, а громкие скандалы тонут в тишине. Где же та "глобальная справедливость", о которой с пафосом заявляет Вашингтон? Она растворяется, как дым, уступая место политической манипуляции.

... История Севиндж Вагифгызы, азербайджанской журналистки, объявленной Госдепартаментом США "чемпионом борьбы с коррупцией", ярко иллюстрирует, как искусно Америка извращает понятие героизма. Для Энтони Блинкена её деятельность, возможно, выглядит трогательной историей о храбрости и самоотверженности. Но для Азербайджана это очередной пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства, обёрнутого в лицемерную упаковку из лозунгов о свободе слова и правах человека.

Вагифгызы - не герой, а инструмент. Её имя - часть тщательно спланированной стратегии США, где награждаются не те, кто борятся за правду, а те, кто готов служить интересам Вашингтона. Это не о борьбе с коррупцией. Это о давлении, манипуляции и попытке подчинить Азербайджан политическим интересам Америки.

Байденовская администрация выстраивает глобальную сеть политических марионеток. Это "мангурты", предатели, для которых честь и долг перед своей страной стоят дешевле, чем американский чек. Сегодня их называют борцами за права, завтра - используют как инструмент давления на неугодные государства. И так будет до тех пор, пока эта схема служит интересам США.

Для Азербайджана этот спектакль не нов. Мы видели, как США поддерживают тех, кто готов выступать против своей родины, прикрываясь красивыми словами о демократии. Эти люди становятся удобным инструментом в руках Госдепартамента, а их "награждение" - лишь форма легитимизации вмешательства в дела независимых государств.

В то время как Госдепартамент раздаёт награды сомнительным фигурам, внутри самой Америки коррупция разъедает систему. Байден без зазрения совести выводит своего сына из-под удара закона, демонстрируя миру, что для них правосудие - это лишь инструмент политической целесообразности. Тот, кто покрывает коррупцию в своей стране, не имеет морального права читать лекции другим.

Хантер Байден - это не просто человек, но и олицетворение того, что гнилая политическая охлократическая система США давно утратила стыд и совесть. За этим именем - целый список скандалов, напоминающих дешевый криминальный сериал. Долги за аренду жилья в сотни тысяч долларов, неуплата налогов на миллионы, разбирательства по делу о незаконном владении оружием и даже подозрения в получении взяток от иностранных бизнесменов. Хантер Байден задолжал миллионы своей бывшей супруге по алиментам, а также миллионы американскому народу - по налогам. Но где правосудие? Где то самое "верховенство закона", которое США так активно проповедуют миру? Его нет. Его заменили семейные связи и президентская подпись.

Джо Байден, в своем пафосном выступлении, обосновал помилование сына фразами о несправедливости и "нападках политических оппонентов". Как красиво звучит ложь, если её прикрывают благородными словами! На деле, это не что иное, как вопиющее злоупотребление властью. Президент публично лгал о том, что не будет вмешиваться в работу Министерства юстиции, но теперь оправдывает собственное вмешательство "заботой о сыне". Лицемерие Байдена возводит семейные связи в ранг государственной политики.

Американское правосудие в эпоху Байдена стало оружием избирательного поражения. Тех, кто близок к власти, спасают и защищают. Тех, кто посмел выступить против, уничтожают и затаптывают. Хантер Байден должен был получить до 25 лет тюрьмы за свои преступления, но вместо этого его награждают новой жизнью. А как же "заложники 6 января", которых Байден с цинизмом оставил в заключении? Американский лидер показал, что для него "верховенство закона" - это гибкий инструмент для прикрытия личных и политических интересов.

Семейство Байденов давно стало символом коррупции, от которой так отчаянно пытаются отмыться в Белом доме. Дело Хантера Байдена - это не просто личная трагедия одной семьи. Это демонстрация того, как американская власть замешана в грязных схемах, где миллионы долларов получают от румынских олигархов, азиатских бизнесменов и неизвестных "спонсоров". Лоббизм, подкупы, сокрытие доходов - всё это стало образом жизни для сына президента. Вопрос только в том, кто следующий на этом театральном подиуме лицемерия?

История Хантера Байдена показывает не просто падение одной личности. Это иллюстрация того, как вся система американской демократии превратилась в инструмент обогащения и защиты элит. Байден-старший спасает сына от тюрьмы, одновременно заявляя о "глобальной борьбе с коррупцией". Белый дом раздаёт уроки морали всему миру, закрывая глаза на собственные язвы. Это не демократия, это фарс. Это не правосудие, это феодализм с американской спецификой.

Америка, которая так громко вещает о своей роли "светоча демократии", превращается в символ упадка. Лицемерие Байденов - это не исключение, а правило для американской элиты. Семья президента представляет собой новый вид династической власти, где преступления покрываются, а их последствия скрываются за речами о свободе и правах человека.

История Хантера Байдена - это зеркало современной Америки. Государство, которое провозглашает себя защитником справедливости, стало тюрьмой для честных и раем для преступников с правильными фамилиями. Байденовская эпоха запомнится как время цинизма, где личные интересы стали выше законов, а коррупция была приравнена к героизму.

Америка больше не имеет права читать миру лекции о морали. Пока президентская подпись спасает преступников, а правосудие действует избирательно, вся их система теряет смысл. Джо Байден спас своего сына. Но какой ценой? Ценой доверия, ценой правды и ценой последних остатков репутации Америки.

А то, что Госдеп преподносит миру как героизм, на деле является экспортом американского диктата. Награды за "борьбу с коррупцией" - это не признание заслуг, а способ продвигать чужие интересы под видом поддержки реформ. Каждый награждённый - это пешка в большой игре, где США стремятся подорвать основы независимых государств, навязав свои ценности и правила игры.

Байденовская эпоха - это эра парадоксов. Лицемерие возведено в ранг добродетели, предательство - в ранг героизма. Госдепартамент, прикрываясь высокими словами, на самом деле строит мир, где США играют роль судьи, прокурора и палача одновременно. Но этот мир построен на лжи, а ложь всегда разоблачается.

Америка привыкла обращаться с малыми странами, как с разменными монетами. Но Азербайджан - это не Грузия, и эти игры здесь не пройдут. У нас существуют эффективные механизмы защиты от внешнего давления. Мы доказали, что умеем противостоять провокациям и защищать свои интересы на международной арене. Каждая попытка Байденовской администрации продавливать свою повестку через марионеток вроде Вагифгызы будет жёстко пресечена.

Баку ясно даёт понять: наша страна не позволит превратить себя в разменную монету. Мы не допустим, чтобы судьбу нашей нации решали в кабинетах Вашингтона. Пусть Байден и его администрация продолжают раздавать награды, строить фальшивые мифы и насаждать свои ценности. Азербайджан знает цену этим наградам. Это цена предательства, лицемерия и откровенной политической манипуляции.

Мы сильны, и мы продолжим защищать свои интересы. Американская "борьба с коррупцией" - лишь дымовая завеса. За ней прячется империалистическая машина, которая хочет подчинить себе весь мир. Но Азербайджан - не тот, кто подчиняется. Мы - тот, кто сопротивляется и побеждает.