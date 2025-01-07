https://news.day.az/world/1721001.html Европа начала закупать рекордное количество сжиженного природного газа из России Европейские страны начали закупать рекордное количество сжиженного природного газа из России. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Bloomberg". По информации, попытки европейских стран поэтапно отказаться от российского газа оказались неудачными. Россия, напротив, обеспечила себе статус одного из основных поставщиков сырья.
Европа начала закупать рекордное количество сжиженного природного газа из России
Европейские страны начали закупать рекордное количество сжиженного природного газа из России.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Bloomberg".
По информации, попытки европейских стран поэтапно отказаться от российского газа оказались неудачными.
Россия, напротив, обеспечила себе статус одного из основных поставщиков сырья.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре