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Президент Ильхам Алиев: Очередное заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией состоится до конца января

Очередное заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией состоится до конца января. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января. Новость обновляется