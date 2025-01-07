https://news.day.az/officialchronicle/1721252.html Президент Ильхам Алиев: Очередное заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией состоится до конца января Очередное заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией состоится до конца января. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Очередное заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией состоится до конца января
Очередное заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией состоится до конца января.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.
Новость обновляется
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