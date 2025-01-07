Корейский музыкант представит известные произведения азербайджанских и русских классиков

Международно признанный корейский дирижёр Чон-хун Бэ впервые выступит в Баку, сообщает Day.Az.

В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством маэстро прозвучат известные произведения азербайджанских и русских классиков, которые несомненно затронут сердца слушателей. Следует отметить, что Чон-хун Бэ, обладающий высоким музыкальным мастерством, признан не только в своей стране, но и на ведущих сценах Азии, Европы и Северной Америки. Маэстро сотрудничал с такими оркестрами, как Токийский симфонический оркестр, Государственный академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга, Лейпцигский симфонический оркестр, Симфонический оркестр филармонии имени Михаил Жора.

Не пропустите этот концерт, который состоится 6 февраля в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

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