Суд отказался отложить вынесение приговора Трампу

Судья Хуан Мерчан отказался отложить намеченное на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Как передает Day.Az, об этом говорится в документах, опубликованных в электронной базе Верховного суда штата Нью-Йорк.

"Ходатайство ответчика о приостановке разбирательства, включая назначенное на 10 января вынесение приговора, отклонено", - говорится в документе.

"Суд рассмотрел доводы ответчика и пришел к выводу, что они по большей части повторяют аргументы, которые он многократно приводил ранее", - отметил Мерчан.