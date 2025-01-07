Суд отказался отложить вынесение приговора Трампу
Судья Хуан Мерчан отказался отложить намеченное на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Как передает Day.Az, об этом говорится в документах, опубликованных в электронной базе Верховного суда штата Нью-Йорк.
"Ходатайство ответчика о приостановке разбирательства, включая назначенное на 10 января вынесение приговора, отклонено", - говорится в документе.
"Суд рассмотрел доводы ответчика и пришел к выводу, что они по большей части повторяют аргументы, которые он многократно приводил ранее", - отметил Мерчан.
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