https://news.day.az/officialchronicle/1721191.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю КНР Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с наличием жертв в результате землетрясения, произошедшего в городе Шигацзе в Сицзанском автономном районе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Председателю КНР
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с наличием жертв в результате землетрясения, произошедшего в городе Шигацзе в Сицзанском автономном районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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