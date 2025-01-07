Азербайджанская нефть подорожала

6 января цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 0,48 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 79,48 доллара за баррель.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,57 доллара - до 78,3 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS увеличилась на 0,53 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,35 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, повысилась на 0,81 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 77,57 доллара за баррель.

Отметим, что 3 января цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 0,22 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 79 долларов за баррель.