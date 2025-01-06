https://news.day.az/world/1720876.html В Армении перевернулся автобус, есть пострадавшие В Армении пассажирский автобус совершил ДТП, есть раненые. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, микроавтобус, совершавший рейс Апаран-Ереван, съехал с дороги и упал в ущелье. В результате аварии пострадали 13 человек. Раненые госпитализированы.
В Армении перевернулся автобус, есть пострадавшие
В Армении пассажирский автобус совершил ДТП, есть раненые.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, микроавтобус, совершавший рейс Апаран-Ереван, съехал с дороги и упал в ущелье.
В результате аварии пострадали 13 человек. Раненые госпитализированы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре