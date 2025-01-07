Когда будут выплачены надбавки к пенсиям и зарплатам?

Дан старт реализации социального пакета 2025 года. В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения" с этого месяца вступили в силу ряд повышений.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Он отметил, что одним из ключевых элементов социального пакета, который охватит 3 миллиона граждан в Азербайджане, является именно повышение заработной платы.

"В соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с этого месяца минимальная месячная заработная плата в стране увеличена с 345 манатов до 400 манатов с ростом на 16 процентов. Это означает, что с этого месяца как в государственном, так и в частном секторах будет невозможно выплачивать зарплату менее 400 манатов. То есть граждане Азербайджана, получающие минимальную заработную плату, получат за январь зарплату на 16 процентов больше.

Повышение минимальной заработной платы обеспечит увеличение зарплат не только для работников с низким доходом, но и для всех уровней заработных плат по Единой тарифной сетке (ЕТС). Таким образом, ежемесячные тарифные (должностные) оклады работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета, также будут скорректированы и увеличены в соответствии с этим распоряжением. Заработные платы работников, не имеющих статуса государственного служащего, трудящихся в социальной сфере, сфере науки, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и рыбоводства, также будут увеличены. Эти повышения будут выплачены после подписания постановления Кабинетом министров.

Пенсионные повышения

Согласно действующему законодательству пенсии ежегодно повышаются в январе путем индексации в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы в предыдущем году. Хотя точный процент увеличения пока неясен, увеличение рассчитывается именно с этого месяца. По итогам первых 10 месяцев 2024 года среднемесячная заработная плата по стране выросла примерно на 8 процентов, а точный официальный показатель будет объявлен в начале следующего месяца.

Поскольку повышение начисляется с января, появляются вопросы о том, когда будет выплачено повышение. Отметим, что официальная статистика по росту среднемесячной заработной платы в 2024 году станет известна в первые 10 дней февраля, именно тогда и будет проводиться индексация. Пенсионные надбавки начисляются с 1 января, но выплачены они будут в феврале за два месяца сразу (январь и февраль). Таким образом, пенсионеры получат повышение со следующего месяца.

Отметим, что индексация, то есть повышение, распространяется на все виды трудовых пенсий. Согласно статье 4 закона "О трудовых пенсиях" установлено три вида трудовых пенсий: по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. Так, если гражданин получает трудовую пенсию независимо от ее вида, то к сумме его пенсии будет начисляться прибавка.

Минимальная пенсия будет увеличена со следующего месяца с 280 до 320 манатов. Это означает, что те, кто получает минимальную пенсию, теперь будут получать увеличенную сумму со следующего месяца", - говорится в публикации депутата.

В.Байрамов также отметил, что другим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева с этого месяца предел критерия нуждаемости был доведен до 285 манатов.

Повышение критерия потребности приведет к увеличению с этого года суммы помощи, получаемой гражданами Азербайджана в рамках программы адресной социальной помощи. Это означает, что ежемесячный размер социальной помощи семье с доходом 900 манатов и 5 членами увеличится в среднем с 450 манатов до 525 манатов.

Что касается выплаты надбавок, то новый предел критерия нуждаемости будет распространяться на тех, кто начинает получать помощь в рамках новой адресной программы социальной помощи. То есть, если на обращение гражданина будет дан положительный ответ в этом месяце и будет принято решение о выплате ему помощи, то он получит помощь с надбавкой с этого месяца.

Пособия и стипендии

"Согласно документу от 23 декабря 2024 года, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Кабинет министров должен в трехмесячный срок представить главе государства свои предложения по увеличению размеров социальных пособий и пенсий. После представления предложений Кабмином, будет подписан документ об увеличении пособий и стипендий. Таким образом, будет осуществлено увеличение пособий и пенсий",- добавил В.Байрамов.