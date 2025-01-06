https://news.day.az/showbiz/1720855.html В Park Cinema Flame Towers пройдет гала-вечер фильма "Апатия 2" В Park Cinema Flame Towers в Баку 10 января в 19:00 состоится гала-вечер долгожданного художественного фильма Хикмета Рагимова "Апатия 2", сообщает Day.Az. Фильм "Апатия 2" повествует о реалиях современной жизни, где нивелированы человеческие ценности.
В Park Cinema Flame Towers пройдет гала-вечер фильма "Апатия 2"
В Park Cinema Flame Towers в Баку 10 января в 19:00 состоится гала-вечер долгожданного художественного фильма Хикмета Рагимова "Апатия 2", сообщает Day.Az.
Фильм "Апатия 2" повествует о реалиях современной жизни, где нивелированы человеческие ценности.
В мероприятии примет участие творческий коллектив картины, зрители смогут посмотреть премьеру вместе с актерами в IMAX, на самом большом экране в стране.
Для приобретения билетов: https://parkcinema.az/movies/view/14614/apatiya-2-qala
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