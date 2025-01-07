В Японии зафиксировано сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе отдаленных островов Тори в Тихом океане, очаг залегал на глубине 420 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Ранее мы сообщали, что в Тибете произошло мощное землетрясение.