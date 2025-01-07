https://news.day.az/world/1721106.html В Японии зафиксировано сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе отдаленных островов Тори в Тихом океане, очаг залегал на глубине 420 км.
В Японии зафиксировано сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе отдаленных островов Тори в Тихом океане, очаг залегал на глубине 420 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
Ранее мы сообщали, что в Тибете произошло мощное землетрясение.
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