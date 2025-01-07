Международное сообщество должно внести вклад в восстановление Сирии

Международное сообщество должно внести важный вклад в работу по восстановлению Сирии.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре.

По его словам, ущерб, нанесенный Сирии за 13 лет, превысил 500 миллиардов долларов.

"Необходимо комплексно восстановить инфраструктуру в Сирии. Международное сообщество должно внести важный вклад в этот процесс", - сказал Эрдоган.

Глава государства также заявил, что Турция готова оказать всевозможную поддержку новым властям Сирии и намерена развивать с ней добрососедские отношения.