https://news.day.az/world/1721251.html Международное сообщество должно внести вклад в восстановление Сирии - Эрдоган Международное сообщество должно внести важный вклад в работу по восстановлению Сирии. Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре. По его словам, ущерб, нанесенный Сирии за 13 лет, превысил 500 миллиардов долларов. "Необходимо комплексно восстановить инфраструктуру в Сирии.
Международное сообщество должно внести вклад в восстановление Сирии - Эрдоган
Международное сообщество должно внести важный вклад в работу по восстановлению Сирии.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре.
По его словам, ущерб, нанесенный Сирии за 13 лет, превысил 500 миллиардов долларов.
"Необходимо комплексно восстановить инфраструктуру в Сирии. Международное сообщество должно внести важный вклад в этот процесс", - сказал Эрдоган.
Глава государства также заявил, что Турция готова оказать всевозможную поддержку новым властям Сирии и намерена развивать с ней добрососедские отношения.
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