На одной из автомагистралей Азербайджана строятся 3 моста

Завершается строительство 3 автомобильных мостов на автомагистрали М3 Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в соответствии с проектом мосты строятся на участках магистрали, проходящих по территории Джалилабадского и Масаллинского районов.

Длина каждого из мостов, построенных на 145-километровом участке магистрали над рекой Деречай и на 157,3-километровом участке над рекой Татьянчай, составляет 30,2 метра, а длина моста на 177,5-километровом участке над рекой Корчай - 46,2 метра.

Мосты имеют 2 полосы движения, ширина каждой составляет 14,5 метра. В настоящее время на каждом из 3 мостов ведутся завершающие отделочные работы.

Строительные работы выполняются Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил".

Работы по графику планируется полностью завершить в ближайшее время.