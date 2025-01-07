Мастер-класс от Гаджи Алиева

Одним из новых клубов борьбы в Азербайджане является "Азспорт".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, этот спортивный клуб был основан в 2022 году и с прошлого года расширил свою деятельность при финансовой поддержке Федерации борьбы Азербайджана (ФБА).

Тренировки по вольной борьбе проводятся на базе "Азспорт", расположенной в поселке Баладжары. В настоящее время около 70 подростков и молодых спортсменов занимаются вольной борьбой под руководством тренеров Орхана Керимова, Азера Исаева и Ибрагима Хадиева.

Для дальнейшего повышения интереса и мотивации к этому виду спорта, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев провел мастер-класс в клубе "Азспорт". Алиев, завершивший карьеру после Олимпиады в Париже, продемонстрировал различные приемы и поделился своими советами с участниками. В завершение мероприятия было сделано памятное фото, в том числе с региональным координатором ФБА Эльфагом Сафаровым.