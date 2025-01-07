В Баку насмерть сбит пешеход

В Баку в результате ДТП погиб пешеход.

Как сообщает Day.Az, трагедия произошла вчера вечером в районе Сабунчинского моста.

Наиль Абдуллаев, 1980 года рождения, управлявший автомобилем Mercedes, по неосторожности сбил мужчину возрастом около 40-45 лет, чья личность не установлена.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту инцидента начато уголовное расследование.

Ранее мы сообщали, что перед средней школой №179 на ул. Эмина Багирова в Бинагадинском районе Баку произошло ДТП.