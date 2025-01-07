https://news.day.az/society/1721046.html В Баку насмерть сбит пешеход В Баку в результате ДТП погиб пешеход. Как сообщает Day.Az, трагедия произошла вчера вечером в районе Сабунчинского моста. Наиль Абдуллаев, 1980 года рождения, управлявший автомобилем Mercedes, по неосторожности сбил мужчину возрастом около 40-45 лет, чья личность не установлена.
В Баку насмерть сбит пешеход
В Баку в результате ДТП погиб пешеход.
Как сообщает Day.Az, трагедия произошла вчера вечером в районе Сабунчинского моста.
Наиль Абдуллаев, 1980 года рождения, управлявший автомобилем Mercedes, по неосторожности сбил мужчину возрастом около 40-45 лет, чья личность не установлена.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По факту инцидента начато уголовное расследование.
Ранее мы сообщали, что перед средней школой №179 на ул. Эмина Багирова в Бинагадинском районе Баку произошло ДТП.
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