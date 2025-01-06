Авария перед школой в Баку

Перед средней школой №179 на ул. Эмина Багирова в Бинагадинском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

В негодность пришел светофор, вместо него будет установлен новый.

Ранее мы сообщали, что в Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.