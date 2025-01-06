https://news.day.az/society/1720787.html Авария перед школой в Баку - снесен светофор - ФОТО Перед средней школой №179 на ул. Эмина Багирова в Бинагадинском районе Баку произошло ДТП. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД. В негодность пришел светофор, вместо него будет установлен новый. Ранее мы сообщали, что в Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
Авария перед школой в Баку - снесен светофор - ФОТО
Перед средней школой №179 на ул. Эмина Багирова в Бинагадинском районе Баку произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
В негодность пришел светофор, вместо него будет установлен новый.
Ранее мы сообщали, что в Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
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