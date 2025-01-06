https://news.day.az/society/1720787.html

Авария перед школой в Баку - снесен светофор - ФОТО

Перед средней школой №179 на ул. Эмина Багирова в Бинагадинском районе Баку произошло ДТП. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД. В негодность пришел светофор, вместо него будет установлен новый. Ранее мы сообщали, что в Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.