В ДТП в Гаджигабуле погиб ребенок

В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, который проходит через город Гаджигабул, автомобиль марки "ВАЗ 2107", пытаясь развернуться, выехал навстречу автомобилю марки "Mercedes", двигавшемуся на высокой скорости. В результате "ВАЗ 2107" съехал с дороги и врезался в припаркованные автомобили перед рестораном.

В результате аварии погиб ребенок, еще 4 человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу. По факту происшествия проводится расследование.