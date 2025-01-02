https://news.day.az/society/1720182.html В ДТП в Гаджигабуле погиб ребенок - ФОТО В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, который проходит через город Гаджигабул, автомобиль марки "ВАЗ 2107", пытаясь развернуться, выехал навстречу автомобилю марки "Mercedes", двигавшемуся на высокой скорости.
В ДТП в Гаджигабуле погиб ребенок - ФОТО
В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, который проходит через город Гаджигабул, автомобиль марки "ВАЗ 2107", пытаясь развернуться, выехал навстречу автомобилю марки "Mercedes", двигавшемуся на высокой скорости. В результате "ВАЗ 2107" съехал с дороги и врезался в припаркованные автомобили перед рестораном.
В результате аварии погиб ребенок, еще 4 человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу. По факту происшествия проводится расследование.
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