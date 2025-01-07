https://news.day.az/society/1721010.html На трассе в аэропорт восстановлен обычный скоростной режим На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
На трассе в аэропорт восстановлен обычный скоростной режим
На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
Отмечается, что сегодня снято ограничение, введенное в связи с дождливой погодой скорости на некоторых полосах движения автодороги Зыхский круг-аэропорт, и восстановлен нормальный скоростной режим.
Напомним, что ранее на этой трассе было введено ограничение скорости.
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