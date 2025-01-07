На трассе в аэропорт восстановлен обычный скоростной режим

На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

Отмечается, что сегодня снято ограничение, введенное в связи с дождливой погодой скорости на некоторых полосах движения автодороги Зыхский круг-аэропорт, и восстановлен нормальный скоростной режим.

Напомним, что ранее на этой трассе было введено ограничение скорости.