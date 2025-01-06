https://news.day.az/society/1720741.html Изменен скоростной режим на одной из бакинских дорог Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД. Также на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".
Изменен скоростной режим на одной из бакинских дорог
Из-за дождливой погоды скоростной режим на некоторых полосах трассы Зыхский круг - аэропорт снижен на 20 км/час.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД.
Также на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога". Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленный скоростной режим.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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